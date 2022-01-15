Извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна уже накрыла Тонга

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сообщается, что волна уже накрыла островное государство Тонга, в соцсетях публикуют видео, как вода затопила церковь и несколько домов. Очевидцы также сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, которая находится в 65 километрах от вулкана.

Tsunami videos out of Tonga this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Stay safe everyone pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Местных жителей призвали эвакуироваться на возвышенности. Объявления об угрозе цунами были распространены властями нескольких стран в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.

Последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай вызвало столбы газа, дыма и пепла высотой до 20 километров. Извержение было настолько мощным, что раскаты грома слышали даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от самого вулкана.