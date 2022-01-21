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Австралія відкликала літак з гумдопомогою для Тонги через COVID-19

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Австралія, П'ятниця 21 січня 2022 09:15
Австралія відкликала літак з гумдопомогою для Тонги через COVID-19 Фото: розвантаження вантажного літака аеропорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Австралія повернула на базу літак з гуманітарною допомогою для постраждалої від виверження вулкана і цунамі Тонги. Це сталося після того, як у одного з членів екіпажу був виявлений позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Австралійський гуманітарний літак був змушений повернутися на базу через позитивний випадок COVID-19 на борту", - пише видання.

Як стало відомо, австралійський літак з допомогою вилетів з Брісбейна в четвер увечері, але розвернувся і повернувся на аеродром. Перед вильотом всі члени екіпажу здали тест на антигени, але результати були отримані вже після вильоту, отже, літаку довелося повертатися, а вантаж передали на інший рейс.

Повідомляється, що Тонга є територією без COVID-19, тому влада в Австралії і Нової Зеландії заявляли, що уникнути заражень буде пріоритетом при наданні допомоги.

Нагадаємо, що виверження вулкана в Тихому океані викликало цунамі. Хвиля накрила Тонга і загрожувала іншим країнам.

У вівторок прес-служба прем'єр-міністра Тонги вперше опублікувала заяву, в якій йдеться про руйнуванні і жертвах в результаті виверження вулкана.

Зазначимо, 20 січня в головний аеропорт Тонги прибув військовий літак Нової Зеландії, після того як працівники та волонтери відчистили злітну смугу. Решта літаків Нової Зеландії та Австралії повинні прилетіти незабаром.

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