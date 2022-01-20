Извержение вулкана в Тонга: на остров прибыл первый самолет с помощью
В главный аэропорт Тонги прибыл военный самолет Новой Зеландии, после того как работники и волонтеры отчистили взлетную полосу. Остальные самолеты Новой Зеландии и Австралии должны прилететь в скором времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"В Тонгу прибыл первый самолет с иностранной помощью, доставивший столь необходимую воду и припасы", - пишет издание.
СМИ отмечает, что из-за облака вулканического пепла и последствий масштабного цунами в Тонгу несколько дней не могли доставить помощь. Также толстый слой пепла лежал на взлетной полосе аэропорта в столице Нукуалофе, из-за чего самолеты не могли приземлиться.
Командующий вооруженными силами Новой Зеландии адмирал Джим Гилмор назвал "титаническими усилиями" работу по очистке взлетной полосы местными работниками, у которых были только лопаты и тележки. Также он подтвердил, что в четверг в Тонгу прибыл самолет C-130 Геркулес с запасами воды, палатками, генераторами, продуктами и предметами гигиены, а также оборудованием для связи.
Напомним, что извержение вулкана в Тихом океане вызвало цунами. Волна накрыла Тонга и угрожала другим странам.
Во вторник пресс-служба премьер-министра Тонги впервые опубликовала заявление, в котором говорится о разрушении и жертвах в результате извержения вулкана.
В заявлении правительство подтвердило гибель трех человек. Однако число жертв может возрасти, поскольку власти не смогли установить контакт с несколькими обитаемыми островами.