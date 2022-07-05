Австралия отменила пошлины на ввоз товаров из Украины, но не всех

Власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это нововведение не распространяется на алкоголь, топливо и табак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство торговли и туризма Австралии .

Отмечается, что отмена пошлины на ввоз украинских товаров вступает в силу уже сегодня, 5 июля. Такое решение будет действовать ровно год.

При этом остаются в силе эквивалентные акцизам пошлины, которые распространяются на топливо, табачные изделия и алкоголь.

В министерстве подчеркивают, что такое решение Австралии необходимо для поддержки экономики Украины. В частности, это расширит торговые возможности, которые очень важны для восстановления Украины, часть которой была разрушена в результате войны.