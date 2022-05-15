Канада отменила антидемпинговые пошлины на металлургическую продукцию из Украины

Канада прекратила действие приказа о введении антидемпинговых пошлин в размере 77% на металлургическую продукцию из Украины. Они действовали более 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла в Канаде Юлии Ковалив.

"С августа 2001 года на плоский горячекатаный углеродный прокат происхождением из Украины в Канаде действовали пошлины в размере 77%, что фактически лишало наших производителей экономического стимула экспортировать свою продукцию в Канаду. Через 20 лет, наконец, украинскую стальную продукцию снова можно будет экспортировать в Канаду", - говорится в сообщении.

Посол приветствовала решение Канадского международного торгового трибунала, которое, по ее словам, поможет украинским металлургическим заводам после восстановления овладевать новыми рынками.

Как сообщалось, премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 мая после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил об отмене на год всех торговых пошлин на товары украинских производителей.

Министерство экономики Украины продолжает работу с Министерством международной торговли, продвижения экспорта, малого бизнеса и экономического развития Канады над комплексом мер экономического сотрудничества, в частности, над Соглашением о свободной торговле.