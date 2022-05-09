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США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь

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Киев, Понедельник 09 мая 2022 19:18
США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь Фото: США отменили пошлины на сталь из Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США отменили таможенные пошлины на украинскую сталь и изделия из нее. Речь идет об ограничениях, которые в 2018 году ввела администрация бывшего американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

"США упразднили пошлины на украинскую сталь и изделия из стали", - написала Свириденко.

По ее словам, объявление об отмене пошлин сделала министр торговли США Джина Раймондо. Как отметила вице-премьер, работа над упразднением этих ограничений продолжалась несколько лет.

"Речь идет об остановке действия 25% пошлин, введенных в 2018 году администрацией Трампа", - уточнила Свириденко.

Напомним, накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отмене пошлин на все украинские товары.

Отметим, в Евросоюзе обсуждают снятие торговых ограничений с Украиной. Как отметили в "Укрметаллургпроме", принятие этого решения поможет восстановить экономику страны.

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