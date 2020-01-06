Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей

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Спасатели смогут прибыть в Австралию в течении 24-36 часов

Украина готова направить в Австралию для помощи в тушении пожаров около 200 спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - написал Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел заявили о готовности предоставить помощь Австралии в связи с сильными пожарами в стране.

Лесные пожары Австралии не могут затушить с сентября 2019 года. Пламя охватило более 5,5 млн гектаров. Жертвами пожаров стали 24 человека. Почти 200 очагов горения до сих пор начисляется по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Также сообщалось, что власти Австралии намерены выделить около 1,4 млрд долларов на восстановление после лесных пожаров. Восстановление должно пройти в течение двух лет, им займется профильное агентство.