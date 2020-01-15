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Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж

Новини » Політика     15.01.2020 - 18:12
Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж
Фото: пожежі в Австралії (Martin Von Stoll)

Австралія заявила, що у неї достатньо ресурсів для гасіння пожеж

Уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж. Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що офіційні представники уряду Австралії заявили про наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж. Мова йде, зокрема, про ресурси для надання допомоги потерпілим, відновлення інфраструктури та реалізації загальнонаціональних програм по підвищенню протипожежної безпеки.

У МЗС також повідомили, що постійно взаємодіють з органами виконавчої влади України щодо можливості надати Австралії гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що уряд готовий відправити до Австралії близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС.

Зазначимо, вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем через глобальне потепління. В результаті стихійного лиха загинули 25 осіб, вогнем знищено понад 8 млн гектарів лісу.

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