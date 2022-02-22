Австралия осудила признание "ЛДНР". Премьер назвал "чушью" заявления России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

Он подтвердил, что Австралия последует примеру других западных стран и введет санкции.

Моррисон назвал заявления о "миротворческом" характере России "чушью".

"Они вторглись на суверенную территорию Украины, и, хотя я надеюсь на лучшее с точки зрения дипломатических усилий. Мы не можем допустить угрозы применения насилия для получения преимущества над положением одной нации над другими", - сказал он.