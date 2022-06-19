Австралия начала передачу бронетранспортеров для Украины (видео)

Австралия начала передачу обещанных бронетранспортеров для Украины. Первые четыре машины уже покинули базу Эмберли на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Сообщается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124. Еще будет передано 10 таких машин.

Общий пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 197 долларов. В него войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics Unit–South East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAust pic.twitter.com/eLIIxhi8kq — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 19, 2022

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", - отметил он.

Бронетранспортер M113AS4 - это боевая бронированная машина, разработанная еще в конце 1950-х, предназначена для доставки солдат на поле боя. Австралийская модификация представляет собой модернизированный вариант.

Обновлено от 21:50

Австралийский телеканал опубликовал сюжет о передаче военной техники.