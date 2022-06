Австралия начала передачу бронетранспортеров для Украины (видео)

Сообщается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124. Еще будет передано 10 таких машин.

Общий пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 197 долларов. В него войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics Unit–South East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAust pic.twitter.com/eLIIxhi8kq