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Австралия начала передачу бронетранспортеров для Украины (видео)

Новина українською →
Канберра, Воскресенье 19 июня 2022 21:17
Австралия начала передачу бронетранспортеров для Украины (видео) Фото: австралийские БТР M113AS4 (BAE Systems Australia)
Автор: Артем Горовенко

Австралия начала передачу обещанных бронетранспортеров для Украины. Первые четыре машины уже покинули базу Эмберли на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Австралии.

Сообщается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124. Еще будет передано 10 таких машин.

Общий пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 197 долларов. В него войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе", - отметил он.

Бронетранспортер M113AS4 - это боевая бронированная машина, разработанная еще в конце 1950-х, предназначена для доставки солдат на поле боя. Австралийская модификация представляет собой модернизированный вариант.

Обновлено от 21:50

Австралийский телеканал опубликовал сюжет о передаче военной техники.

Напомним, ранее стало известно, что Австралия передаст Украине в общей сложности 34 БТР.

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