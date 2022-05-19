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Австралия предоставит Украине более 30 бронетранспортеров

Новина українською →
Канберра, Четверг 19 мая 2022 14:18
Австралия предоставит Украине более 30 бронетранспортеров Фото: Австралия предоставит Украине более 30 бронетранспортеров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Австралии приняло решение дополнительно передать Украине еще 20 бронеавтомобилей Bushmaster и 14 бронетранспортеров M113. Их общая сумма составляет 60,9 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Австралии Питера Даттона.

Также страна доставит 60 паллет медицинских товаров от австралийских граждан, три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от имени Австралийского управление радиационной защиты и ядерной безопасности и Австралийской организации ядерной науки и технологий.

"Эта дополнительная помощь еще больше поддержит правительство Украины в его ответ на жестокое, неутомимое и незаконное вторжение России", - отметил Даттон.

Он подчеркнул, правительство Австралии будет продолжать выявлять возможности для дальнейшей военной помощи, чтобы оперативно предоставить необходимый потенциал Вооруженным силам Украины.

Напомним, недавно Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.

Добавим, посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал о предоставлении Сиднеем дополнительной военной помощи для нашей страны на общую сумму 20 миллионов долларов.

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