Австралія розпочала передачу бронетранспортерів для України (відео)

Австралія розпочала передачу обіцяних бронетранспортерів для України. Перші чотири машини вже покинули базу Емберлі минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Австралії.

Повідомляється, що чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124. Ще буде передано 10 таких машин.

Загальний пакет військової допомоги уряду Австралії включає підтримку на суму понад 197 доларів. До нього увійдуть бронемашини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і спорядження.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics Unit–South East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAust pic.twitter.com/eLIIxhi8kq — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) June 19, 2022

За словами прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе, ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну з самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати доступ до значних можливостей, таких як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", - зазначив він.

Бронетранспортер M113AS4 - це бойова броньована машина, розроблена ще в кінці 1950-х, призначена для доставки солдатів на поле бою. Австралійська модифікація являє собою модернізований варіант.

Оновлено від 21:50

Австралійський телеканал опублікував сюжет про передачу військової техніки.