Австралія розпочала передачу бронетранспортерів для України (відео)

Повідомляється, що чотири бронетранспортери M113AS4 були завантажені в український літак АН-124. Ще буде передано 10 таких машин.

Загальний пакет військової допомоги уряду Австралії включає підтримку на суму понад 197 доларів. До нього увійдуть бронемашини Bushmaster, гаубиці M777, протитанкова зброя, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і спорядження.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics Unit–South East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



