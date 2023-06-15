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Австралія хоче заблокувати будівництво нового посольства РФ: названо причину

Фото: прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Уряд Австралії має намір заблокувати будівництво нової будівлі посольства РФ поряд із парламентом країни через загрозу національній безпеці.

Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Росія з 2008 року орендує ділянку біля будівлі австралійського парламенту в Канберрі, на ній Москва планувала розмістити нову будівлю посольства.

Албаніз заявив, що після отримання рекомендацій від розвідувальних служб буде ухвалено закони, які блокують будівництво з міркувань національної безпеки.

"Уряд отримав дуже чіткі рекомендації щодо безпеки щодо ризику, який представляє нову російську присутність так близько до будівлі парламенту", - заявив прем'єр-міністр.

За його словами, Австралія не забороняє Росії мати диппредставництва на своїй території, але хоче, щоб нове посольство не було поруч із парламентом.

"Ми не очікуємо, що Росія може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вона відкидає його так послідовно і так нахабно своїм вторгненням в Україну", - додав прем'єр.

Допомога Україні від Австралії

Раніше повідомлялося, що Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів. Заявлено, що уряд Австралії у липні оголосить ще один пакет військової допомоги Україні.

Також раніше стало відомо, що США та Австралія спільно працюють над пакетом допомоги Україні щодо постачання боєприпасів для України.

До того ж, нещодавно Міністерство оборони України запросило Австралію приєднатися до "танкової коаліції", передавши нам танки Abrams М1А1, які країна замінила на нові.

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