Австралия хочет заблокировать строительство нового посольства РФ: названа причина

Россия с 2008 года арендует участок прямо возле здания австралийского парламента в Канберре, на нем Москва планировала разместить новое здание посольства.

Албаниз заявил, что после получения рекомендаций от разведывательных служб будут приняты законы, блокирующие строительство по соображениям национальной безопасности.

"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности в отношении риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента", - заявил премьер-министр.

По его словам, Австралия не запрещает России иметь диппредставительства на своей территории, но хочет, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом.

"Мы не ожидаем, что Россия в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", - добавил премьер.

Помощь Украине от Австралии

Ранее сообщалось, что Австралия планирует поставить Украине системы дистанционного вооружения (RWS) на сумму до 80 млн долларов. Заявлено, что правительство Австралии в июле объявит еще один пакет военной помощи Украине.

Также ранее стало известно, что США и Австралия совместно работают над пакетом помощи Украине о поставках боеприпасов для Украины.

К тому же, недавно Министерство обороны Украины пригласило Австралию присоединиться к "танковой коалиции", передав нам танки Abrams М1А1, которые страна заменила более новыми.