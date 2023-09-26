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Австралія на два роки продовжила санкції на імпорт продукції з Росії та Білорусії

Фото: Австралія подовжила санкції проти Росії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд Австралії продовжив санкції на російські та білоруські товари, які оподатковуватимуться підвищеним митом до жовтня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Австралії Пенні Вонг.

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Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити Росію понести витрати за допомогою цільових санкцій та торговельних заходів, які зменшують здатність Росії фінансувати свою незаконну та аморальну війну в Україні.

Допомога Україні від Австралії

Австралія є однієї із найбільших країн, яка не входить до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання Україні.

Зокрема, Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster.

Зазначимо, що австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

РБК-Україна також повідомляло, що уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб РФ.

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