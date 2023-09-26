Австралия на два года продлила санкции на импорт продукции из России и Белоруссии

Правительство Австралии продлило санкции на российские и белорусские товары, которые будут облагаться налогом повышенной пошлиной до октября 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Австралии Пенни Вонга.
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Австралия тесно сотрудничает с международными партнерами, чтобы заставить Россию понести расходы посредством целевых санкций и торговых мер, которые уменьшают способность России финансировать свою незаконную и безнравственную войну в Украине.
Австралия является одной из крупнейших стран, не входящих в НАТО, и оказывает помощь, боеприпасы и оборудование Украины.
В частности, Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster.
Отметим, что австралийская оборонная компания Electro Optic Systems заключила контракт с украинским государственным внешнеторговым предприятием "СпецТехноЭкспорт" на поставку в Украину в сотню своих систем дистанционного вооружения (RWS).
РБК-Украина также сообщало, что правительство Австралии применило санкции против российских чиновников и около 1000 физических и юридических лиц РФ.
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