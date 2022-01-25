Австралия не будет отправлять военных в Украину, но поможет в другой сфере 

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что страна не планирует оказывать Украине военную помощь на фоне угрозы нового российского вторжения. Впрочем, может поддержать украинскую сторону в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью ABC Radio.

"Мы сказали, что не будем участвовать - не будем участвовать в военной помощи", - сказала министр.

Вместе с тем она подчеркнула, что Австралия готова помочь Украине в сфере кибербезопасности на фоне недавних атак которые были осуществлены со стороны РФ.

"На Украину уже были осуществлены серьезные кибератаки, которые, как предполагается, исходят из потенциально российских источников. И, чтобы быть понятным, это вызов, с которым они боролись в течение некоторого времени... Австралия, безусловно, тесно сотрудничает с партнерами в международном сообществе, в частности уже с Украиной, по вопросам киберстойкости и кибербезопасности, и если Австралия может помочь в этом, мы это сделаем", - резюмировала Пейн.

Какие страны также выступают против военной помощи Украине

Напомним, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался против поставок оружия Украине в качестве способа разрешения конфликта.

При этом заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что позиция Берлина по поставкам Киеву оружия, остается неизменной.

Страна отказывается оказывать украинской стороне соответствующую помощь, особенно, если речь идет о летальном оружии.