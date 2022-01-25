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Глава МИД Люксембурга высказался против поставок оружия Украине

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Люксембург, Вторник 25 января 2022 10:37
Глава МИД Люксембурга высказался против поставок оружия Украине Фото: министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн (flickr.com mfarussia)
Автор: Ольга Белей

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн высказался против поставок вооружений Украине в качестве способа разрешения конфликта. По его мнению, урегулировать его можно только дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Я не думаю, что большую разницу, которая существует между Украиной и Россией в военном отношении, можно сейчас компенсировать поставками оружия", - сказал Ассельборн.

Министр уточнил, что урегулировать конфликт можно только дипломатическим путем.

"В последний месяц на уровне Европейского Союза, НАТО, ОБСЕ, а также между США и Россией было приложено очень много усилий, чтобы убедить российскую сторону, что мы относимся к ней серьезно и хотим привлечь ее к процессу", - сказал он.

По словам Ассельборна, несмотря на то, что прорыва пока не наблюдается, "нужно проявить терпение, нужно время".

"Я убежден, что все эти усилия, которые мы приложили, вместе с американцами, вместе с НАТО и Советом НАТО - Россия, возымели свое действие. Российская сторона пока не смогла захлопнуть дверь", - отметил политик.

Напомним, 23 января в Украину прибыла вторая партия военной помощи от США.

Отметим, первая партия американской оборонной помощи прибыла в Украину 22 января.

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