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Австралія не відправлятиме військових в Україну, але допоможе в іншій сфері 

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Вівторок 25 січня 2022 11:32
Австралія не відправлятиме військових в Україну, але допоможе в іншій сфері  Фото: глава МЗС Австралії Маріс Пейн (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила, що країна не планує надавати Україні військову допомогу на тлі загрози нового російського вторгнення. Втім, може підтримати українську сторону у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву в інтерв'ю ABC Radio.

"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі", - сказала міністр.

Разом з тим вона наголосила, що Австралія готова допомогти Україні у сфері кібербезпеки на тлі нещодавніх атак які були здійснені з боку РФ.

"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як передбачається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо", - резюмувала Пейн.

Які країни також виступають проти військової допомоги Україні

Нагадаємо, міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн висловився проти постачання зброї Україні в якості способу вирішення конфлікту.

При цьому заступник офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Хофман заявила, що позиція Берліну щодо постачання Києву зброї, залишається незмінною.

Країна відмовляється надавати українській стороні відповідну допомогу, особливо, якщо мова йде про летальну зброю.

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