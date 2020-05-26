В Австралии вследствие лесных пожаров погибли более 400 человек, - исследование

Согласно исследованию правительства, дым от лесных пожаров, обрушившихся на Австралию летом 2019-2020 годов, был связан с более чем 445 смертельными случаями. Также более 4000 человек пострадали.

Об этом сообщает BBC.

В свою очередь, в австралийском Институте медицинских исследований при Университете Тасмании заявили, что 80% австралийцев, или около 20 миллионов человек, пострадали от дыма, вызванного лесными пожарами.

Напомним, ранее в стране бушевали лесные пожары, в результате которых погибли от 400 млн до 1,25 млрд зверей.

После этого ученые предупредили, что масштабные лесные пожары в Австралии могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления.

Также РБК-Украина писало, что Австралию накрыл мощный ураган, десятки тысяч домов остались без света.