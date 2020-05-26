В Австралії внаслідок лісових пожеж загинули понад 400 осіб, - дослідження

Згідно з дослідженням уряду, дим від лісових пожеж, які охопили Австралію влітку 2019-2020 років, був пов'язаний з більш ніж 445 смертельними випадками. Також понад 4000 осіб постраждали.

Про це повідомляє BBC.

Своєю чергою, в австралійському Інституті медичних досліджень при Університеті Тасманії заявили, що 80% австралійців, або близько 20 мільйонів осіб, що постраждали від диму, спричиненого лісовими пожежами.

Нагадаємо, раніше у країні вирували лісові пожежі, в результаті яких загинули від 400 млн до 1,25 млрд звірів.

Після цього вчені попередили, що масштабні лісові пожежі в Австралії можуть стати нормальним явищем через глобальне потепління.

Також РБК-Україна писало, що Австралію накрив потужний ураган, десятки тисяч будинків залишилися без світла.