UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию

Фото: В Австралии создадут первую воздушно-морскую электростанцию (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Правительство Австралии одобрило решение о создании первой морской ветровой зоны у побережья Гипсленда. Старт проекта запланирован на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABCnet.

Следовательно, предусмотрено строительство до 200 ветряков, ближайший из которых будет располагаться в 7 километрах от береговой линии.

"Мы имеем одни из лучших ветровых ресурсов в мире. Лишь один оборот одной морской ветровой турбины дает столько энергии, сколько средняя солнечная установка на крыше генерирует за день", - сказал федеральный министр энергетики Крис Боуэн.

К слову, эти ветровые проекты призваны заполнить место, образовавшееся после закрытия угольных электростанций в долине Латроб.

Напомним, власти Австралии установили беспошлинный ввоз товаров из Украины. Это нововведение не распространяется на алкоголь, топливо и табак.

Также Австралия объявила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия