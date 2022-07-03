Австралия объявит о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов

Австралия сегодня, 3 июля, собирается объявить о дополнительном пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов.

Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанез, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что Австралия предоставит Украине еще 14 БТР, а также 20 "Бушмастеров". Так, общее количество "Бушмастеров" достигнет 60.

Австралия также будет предоставлять дополнительное военное оборудование, беспилотники и другую технику, которая нужна Украине. Албанез добавил, что страна будет помогать украинским пограничникам.

Кроме этого, он сообщил, что Австралия уже предоставила Украине помощь на 390 млн долларов.