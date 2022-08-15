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В Австралії створять першу повітряно-морську електростанцію

Фото: В Австралії створять першу повітряно-морську електростанцію (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Уряд Австралії схвалив рішення щодо створення першої морської вітрової зони біля узбережжя Ґіпсленда. Старт проєкту запланований на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCnet.

Відтак, передбачено будівництво до 200 вітряків, найближчий з яких розташовуватиметься за 7 кілометрів від берегової лінії.

"Ми маємо одні з найкращих вітрових ресурсів у світі. Лише один оберт однієї морської вітрової турбіни дає стільки енергії, скільки середня сонячна установка на даху генерує за день", - сказав федеральний міністр енергетики Кріс Боуен.

До слова, ці вітрові проєкти покликані заповнити місце, що утворилося після закриття вугільних електростанцій у долині Латроб.

Нагадаємо, влада Австралії встановила безмитне ввезення товарів з України. Це нововведення не поширюється на алкоголь, паливо і тютюн.

Також Австралія оголосила про додатковий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів.

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Австралия