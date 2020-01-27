В Австралии подтвердили пять случаев заболевания на коронавирус

Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Медики прогнозируют большее количество больных на коронавирус в Австралии

В Австралии подтвердили пятый случай заболевания из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения Австралии заявили, что 21-летняя девушка прилетела из китайского города Ухань в Сидней до того, как Китай наложил запрет на путешествия. Женщина прилетела прямым рейсом из Уханя, а симптомы у нее возникли после прибытия.

Сообщается, что предыдущие случая болезни подтвердили в Мельбурне и в Сиднее. Медики прогнозируют большее количество больных.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса выросло до 80.

Добавим, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавирус были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).