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В Австралии подтвердили пять случаев заболевания на коронавирус

Новости » Происшествия     27.01.2020 - 11:37
В Австралии подтвердили пять случаев заболевания на коронавирус
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Медики прогнозируют большее количество больных на коронавирус в Австралии

В Австралии подтвердили пятый случай заболевания из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения Австралии заявили, что 21-летняя девушка прилетела из китайского города Ухань в Сидней до того, как Китай наложил запрет на путешествия. Женщина прилетела прямым рейсом из Уханя, а симптомы у нее возникли после прибытия.

Сообщается, что предыдущие случая болезни подтвердили в Мельбурне и в Сиднее. Медики прогнозируют большее количество больных.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что Китай столкнулся с "тяжелой ситуацией", когда число погибших в результате вспышки коронавируса выросло до 80.

Добавим, в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Ранее сообщалось, что председатель КНР заявил, что темпы распространения опасной коронавирусной инфекции в Китае ускоряются.

Напомним, китайские ученые установили, что вероятным источником коронавирус были дикие животные. Сообщается, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

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