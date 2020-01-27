В Австралії підтвердили п’ять випадків захворювання на коронавірус

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Медики прогнозують більшу кількість хворих на коронавірус в Австралії

В Австралії підтвердили п’ятий випадок захворювання через спалах коронавіруса в Китаї. Про це повідомляє Reuters.

В міністерстві охорони здоров'я Австралії заявили, що 21-річна дівчина прилетіла з китайського міста Ухань до Сіднею до того, як Китай наклав заборону на подорожі. Жінка прилетіла прямим рейсом з Уханю, а симптоми в неї виникли після прибуття.

Повідомляється, що попередні випадки хвороби підтвердили в Мельбурні та в Сіднеї. Медики прогнозують більшу кількість хворих.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін сказав, що Китай зіткнувся з "важкою ситуацією", коли число загиблих в результаті спалаху коронавіруса зросла до 80.

Додамо, в Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

Раніше повідомлялося, що голова КНР заявив, що темпи поширення небезпечної коронавирусной інфекції у Китаї прискорюються.

Нагадаємо, китайські вчені встановили, що імовірним джерелом коронавірусу були дикі тварини. Повідомляється, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).