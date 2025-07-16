"Лікарня не може прийняти всіх". Росіяни в годину пік скинули КАБ на центр Добропілля
Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Він розповів, що росіяни атакували Добропілля, коли більшість людей поверталися з роботи.
Фото: наслідки удару по Добропіллю (t.me/dmytro_lubinetzs)
"Удар припав на район магазину "Аврора". Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі - місцева лікарня не може прийняти всіх", - додав Лубінець.
За його словами, така атака - черговий свідомий удар Росії по цивільних.
"Росія - держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту", - наголосив омбудсмен.
Удари по Донецькій області
Нагадаємо, у середу, 16 липня, окупанти також атакували місто Дружківка Донецької області.
Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено пожежну частину. Зокрема, у службових приміщеннях частково обвалилася стеля.
Також окупанти в ніч на 16 липня вдарили дронами по Краматорську Донецької області. Там через атаку пошкоджено дитячий садок і багатоквартирні будинки.
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