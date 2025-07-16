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Авіаудар по Добропіллю: є жертви, десятки поранених, під завалами є люди

Середа 16 липня 2025 19:35
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Авіаудар по Добропіллю: є жертви, десятки поранених, під завалами є люди Фото: наслідку удару по Добропіллю 16 липня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері середи, 16 липня, авіабомбою атакувала місто Добропілля, що у Донецькій області. Вже відомо про жертви та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За попередніми даними, внаслідок удару відомо про 2 загиблих та 14 поранених. Водночас у прокуратурі Донецької області уточнили, що постраждалих нараз - 17 осіб.

Оновлено о 20:05

Філашкін уточнив, що внаслідок удару загинула одна людина, ще 21 - поранені.

"Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно - по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу", - написав Філашкін.

Наразі відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів внаслідок обстрілу.

Ймовірно, під завалами досі залишаються люди - пошук уцілілих триває.

"Оглянув місце удару, дав розпорядження всім відповідальним службам. На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція та місцева влада. Це ще один страшний злочин росіян на нашій землі. Вони прагнуть винищити нас усіх до останнього", - зауважив він.

Удар по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, ввечері завдали авіаудару по Добропіллю Донецької області. Ворог атакував людне місце, вже відомо про загиблих і велику кількість поранених.

Також 9 липня Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля, а саме, центр міста. У результаті удару були руйнування.

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Добропілля Війна в Україні
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