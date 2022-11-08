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Авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге

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Вторник 08 ноября 2022 03:40
Авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге Фото: Авиация на юге нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Украинские воины 7 ноября уничтожили десятки российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Нашей авиацией по врагу нанесено 8 ударов, из которых 2 - по опорным пунктам, 4 - по системам противовоздушной обороны, 2 - по скоплению техники.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери РФ составляют:

  • 32 солдата;
  • зенитно-ракетный комплекс "Стрела";
  • танк;
  • 2 пушки-гаубицы;
  • 8 единиц автобронетехники;
  • склад боеприпасов в Бериславском районе

"По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов", - добавили в ОК "Юг".

Напомним, ВСУ освободили уже около 37% территории Украины, которую оккупировала Россия с 2014 года.

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