Авиация ВСУ нанесла мощные удары по системам ПВО и опорным пунктам врага на юге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Нашей авиацией по врагу нанесено 8 ударов, из которых 2 - по опорным пунктам, 4 - по системам противовоздушной обороны, 2 - по скоплению техники.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 180 огневых задач.

Подтвержденные потери РФ составляют:

32 солдата;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела";

танк;

2 пушки-гаубицы;

8 единиц автобронетехники;

склад боеприпасов в Бериславском районе

"По уточненной информации, в ночь на воскресенье в Голой Пристани были уничтожены существенные запасы топлива оккупантов", - добавили в ОК "Юг".