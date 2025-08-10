UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Авіація РФ скидає снаряди над селами. ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини

Фото: ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини на авіацію РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У черговому перехопленні розвідки з Бєлгородської області мешканка регіону різко висловилася щодо "нєштатного сходу боєприпасів" російської авіації, які падають на житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

"Нас евакуювали взагалі. У хаті у Шобулєвої снаряд знімали. Це жах. В п’ять годин як бахнуло! … А це наші літаки. Їх засікли по радару, і щоб не потрапити в літак, вони скинули боєприпас у городі", - обурюється жінка.

Вона не розуміє, чому військова авіація РФ здійснює польоти безпосередньо над населеними пунктами, піддаючи небезпеці місцеве населення.

"А чого вони літають по населених пунктах? Що - маршруту полями немає?" — ставить питання росіянка.

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

Крім того, українська розвідка у своєму новому перехопленні з'ясувала, що росіяни у Бєлгородської області скаржаться на неспроможність окупаційної армії захистити свої ж території.

За словами росіянина, в одному з сіл проживало 300 осіб, а зараз залишилось 40 - вони тікають з прикордоння Бєлгородської області.

