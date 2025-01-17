ua en ru
Пт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (відео)

Україна, П'ятниця 17 січня 2025 19:12
UA EN RU
Українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (відео) Фото: українська розвідка перехопила розмову про значні втрати РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Розвідники перехопили нову размову росіян, яка це підтверджує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, у здобутому розвідниками радіоперехопленні мешканка Бєлгородської області розповідає про чергові втрати російських окупантів у війні проти України.

"Алешка видео прислал. Разбили нах..й их - и пацанов побили, и их разбили. Приехали на свое место, где должны были дальше быть - вообще все на х..й разбили. Пацаны в доме убитые, пошел прощаться с ними. Просто пизд..ц", - розповіла вона.

Як з'ясували розвідники, вище згаданий окупант у складі групи приїхав міняти інших загарбників, а туди вже вдарили Сили безпеки та оборони України.

Втрати РФ в Україні

За останню добу з 16 на 17 січня, російська армія втратила на фронті 1670 солдатів, 12 танків і 13 бойових броньованих машин.

Крім того, як повідомлялось раніше, Росія у 2024 році зазнала рекордних втрат - 430 790 солдатів. Це чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій.

Зокрема, за даними президента України Володимира Зеленського, рекордними були втрати РФ в останні місяці минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ГУР Війна в Україні
NEWS
Для транспорту в Києві готують нові правила під час тривоги: які є варіанти і чи поїде метро
Для транспорту в Києві готують нові правила під час тривоги: які є варіанти і чи поїде метро
DAILY
"Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Тут немає НАТО, я – муляр з Данії". Чому іноземці воюють за Україну і що кажуть про росіян