"Лишилось 40 із 300": у ГУР перехопили розмову росіян про втечу з Бєлгородської області

Українська розвідка у своєму новому перехопленні з'ясувала, що росіяни у Брянській області скаржаться на неспроможність окупаційної армії захистити свої ж території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

Він також заявив про "таємниче" зникнення мостів у регіоні.

За словами росіянина, в одному з сіл проживало 300 осіб, а зараз залишилось 40 - вони тікають з прикордоння Бєлгородської області.

Солдати РФ влаштовують бешкети в Бєлгородській області

Варто нагадати, що раніше проект "Хочу жити" оприлюднив перехоплення розмови двох росіян. Ті обговорюють п'яні бешкетування, бійки та домагання з боку російських солдатів у селах Бєлгородської області.

Громадянка РФ розповідає, що російські військові почуваються безкарно, і тому роблять там, що хочуть.

Сьогодні ми писали про те, що мешканці Бєлгородської області навмисно залишають на вулиці свої старі автомобілі, сподіваючись, що їх пошкодять дрони. Так вони намагаються отримати компенсації.

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