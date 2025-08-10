Авиация РФ сбрасывает снаряды над селами. ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины

"Нас эвакуировали вообще. В доме у Шобулевой снаряд снимали. Это ужас. В пять часов как бахнуло! ... А это наши самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попасть в самолет, они сбросили боеприпас в огороде", - возмущается женщина.

Она не понимает, почему военная авиация РФ осуществляет полеты непосредственно над населенными пунктами, подвергая опасности местное население.

"А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?" - задает вопрос россиянка.