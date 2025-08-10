Авіація РФ скидає снаряди над селами. ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини

У черговому перехопленні розвідки з Бєлгородської області мешканка регіону різко висловилася щодо "нєштатного сходу боєприпасів" російської авіації, які падають на житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

"Нас евакуювали взагалі. У хаті у Шобулєвої снаряд знімали. Це жах. В п’ять годин як бахнуло! … А це наші літаки. Їх засікли по радару, і щоб не потрапити в літак, вони скинули боєприпас у городі", - обурюється жінка.

Вона не розуміє, чому військова авіація РФ здійснює польоти безпосередньо над населеними пунктами, піддаючи небезпеці місцеве населення.

"А чого вони літають по населених пунктах? Що - маршруту полями немає?" — ставить питання росіянка.