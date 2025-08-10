ua en ru
Авиация РФ сбрасывает снаряды над селами. ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины

Воскресенье 10 августа 2025 15:09
Авиация РФ сбрасывает снаряды над селами. ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины Фото: ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины на авиацию РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В очередном перехвате разведки из Белгородской области жительница региона резко высказалась по поводу "нештатного схода боеприпасов" российской авиации, которые падают на жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.

"Нас эвакуировали вообще. В доме у Шобулевой снаряд снимали. Это ужас. В пять часов как бахнуло! ... А это наши самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попасть в самолет, они сбросили боеприпас в огороде", - возмущается женщина.

Она не понимает, почему военная авиация РФ осуществляет полеты непосредственно над населенными пунктами, подвергая опасности местное население.

"А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?" - задает вопрос россиянка.

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

Кроме того, украинская разведка в своем новом перехвате выяснила, что россияне в Белгородской области жалуются на неспособность оккупационной армии защитить свои же территории.

По словам россиянина, в одном из сел проживало 300 человек, а сейчас осталось 40 - они бегут из приграничья Белгородской области.

