Авиация РФ сбрасывает снаряды над селами. ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины
В очередном перехвате разведки из Белгородской области жительница региона резко высказалась по поводу "нештатного схода боеприпасов" российской авиации, которые падают на жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
"Нас эвакуировали вообще. В доме у Шобулевой снаряд снимали. Это ужас. В пять часов как бахнуло! ... А это наши самолеты. Их засекли по радару, и чтобы не попасть в самолет, они сбросили боеприпас в огороде", - возмущается женщина.
Она не понимает, почему военная авиация РФ осуществляет полеты непосредственно над населенными пунктами, подвергая опасности местное население.
"А чего они летают по населенным пунктам? Что - маршрута по полям нет?" - задает вопрос россиянка.
Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.
Кроме того, украинская разведка в своем новом перехвате выяснила, что россияне в Белгородской области жалуются на неспособность оккупационной армии защитить свои же территории.
По словам россиянина, в одном из сел проживало 300 человек, а сейчас осталось 40 - они бегут из приграничья Белгородской области.