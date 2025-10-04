UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Авіація РФ на межі колапсу, флот може зменшитися удвічі, - розвідка

Ілюстративне фото: авіація РФ може зменшитись вдвічі через нестачу запчастин (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

До 2026 року цивільний авіапарк Росії може зменшитися більш ніж удвічі через хронічний дефіцит запчастин, викликаний міжнародними санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Про це свідчить нещодавня угода між вантажною авіакомпанією "Волга-Днепр" та "Аерофлотом". Згідно з документами, "Аерофлот" отримає вісім літаків Boeing виключно для розбору на запчастини, аби підтримувати технічний стан і продовжити експлуатацію свого чинного флоту

За контрактом шість вантажних Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім авіакомпаніям "Аерофлоту" - "Побєда" та "Росія". Вартість угоди оцінюється у близько 130 млн доларів, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.

На початку 2022 року в Росії експлуатувалося приблизно 1 500-1 800 цивільних літаків західного виробництва, однак через міжнародні санкції ця кількість суттєво скоротилася. Заборона на постачання нових літаків і оригінальних комплектуючих змушує перевізників знімати частину бортів із рейсів, купувати запчастини через "сірі" схеми або розбирати справні літаки для ремонту інших.

Домовленість між "Волга-Днєпр" та "Аерофлотом" стала першим випадком у РФ, коли пасажирський перевізник отримує вантажні літаки виключно для розбору на деталі. У перспективі це призведе до подальшого скорочення авіапарку, подорожчання квитків та занепаду цивільної авіації. За оцінками розвідки, якщо санкційний тиск збережеться, до 2026 року кількість літаків у Росії може зменшитися більш ніж удвічі.

Раніше ми писали про те, що Москва звернулася до ICAO з проханням послабити санкції, що були запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну. Російська сторона просить скасувати обмеження на постачання запчастин для цивільних літаків, що знижують безпеку польотів.

Також Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради ІСАО щодо причетності до збиття Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАэрофлот