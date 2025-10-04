Об этом свидетельствует недавнее соглашение между грузовой авиакомпанией "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом". Согласно документам, "Аэрофлот" получит восемь самолетов Boeing исключительно для разбора на запчасти, чтобы поддерживать техническое состояние и продолжить эксплуатацию своего действующего флота

По контракту шесть грузовых Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним авиакомпаниям "Аэрофлота" - "Победа" и "Россия". Стоимость сделки оценивается в около 130 млн долларов, а финансирование обеспечит Фонд национального благосостояния РФ.

В начале 2022 года в России эксплуатировалось примерно 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства, однако из-за международных санкций это количество существенно сократилось. Запрет на поставки новых самолетов и оригинальных комплектующих вынуждает перевозчиков снимать часть бортов с рейсов, покупать запчасти через "серые" схемы или разбирать исправные самолеты для ремонта других.

Договоренность между "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом" стала первым случаем в РФ, когда пассажирский перевозчик получает грузовые самолеты исключительно для разбора на детали. В перспективе это приведет к дальнейшему сокращению авиапарка, подорожанию билетов и упадку гражданской авиации. По оценкам разведки, если санкционное давление сохранится, к 2026 году количество самолетов в России может уменьшиться более чем вдвое.