Росія просить послабити санкції проти авіації, - Reuters

Росія намагається домогтися скасування санкцій на запасні частини для літаків, які вона називає критично важливими для безпечних польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, Росія звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) з проханням послабити санкції, введені після повномасштабного вторгнення в Україну.

В РФ стверджують, що обмеження на постачання запчастин для літаків критично впливають на безпеку польотів її цивільного флоту.

З лютого 2022 року західні санкції обмежили Росії доступ до нових іноземних літаків та комплектуючих для існуючих повітряних суден.

За даними джерел, російські авіакомпанії вимушені були закуповувати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus, через складні непрямі маршрути.

Москва прагне скасувати ці обмеження, стверджуючи, що вони порушують міжнародні правила, і одночасно намагається отримати місце у керівній раді ІКАО, яка складається з 36 держав. Це створює додаткові труднощі для асамблеї організації в Монреалі, що розпочинається цього тижня.

За даними джерел у російській авіації, флот літаків Boeing та Airbus у Росії старіє, і не всі деталі можна отримати навіть через непрямі канали.

Водночас офіційні органи - "Росавіація" та Міністерство транспорту РФ - не коментують ситуацію. Проте нещодавні інциденти, зокрема катастрофа літака Ан-24 1976 року випуску на Далекому Сході, де загинули 48 людей, свідчать про проблеми в цивільній авіації країни.

У документах, поданих Москвою до ІКАО, також критикують закриття повітряного простору 37 держав для російських авіакомпаній, призупинення сертифікатів придатності літаків, а також заборону на технічне обслуговування та страхування авіатехніки.