Авіація РФ на межі колапсу, флот може зменшитися удвічі, - розвідка
До 2026 року цивільний авіапарк Росії може зменшитися більш ніж удвічі через хронічний дефіцит запчастин, викликаний міжнародними санкціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Про це свідчить нещодавня угода між вантажною авіакомпанією "Волга-Днепр" та "Аерофлотом". Згідно з документами, "Аерофлот" отримає вісім літаків Boeing виключно для розбору на запчастини, аби підтримувати технічний стан і продовжити експлуатацію свого чинного флоту
За контрактом шість вантажних Boeing 737-800BCF та два Boeing 747-400 передадуть у фінансовий лізинг дочірнім авіакомпаніям "Аерофлоту" - "Побєда" та "Росія". Вартість угоди оцінюється у близько 130 млн доларів, а фінансування забезпечить Фонд національного добробуту РФ.
На початку 2022 року в Росії експлуатувалося приблизно 1 500-1 800 цивільних літаків західного виробництва, однак через міжнародні санкції ця кількість суттєво скоротилася. Заборона на постачання нових літаків і оригінальних комплектуючих змушує перевізників знімати частину бортів із рейсів, купувати запчастини через "сірі" схеми або розбирати справні літаки для ремонту інших.
Домовленість між "Волга-Днєпр" та "Аерофлотом" стала першим випадком у РФ, коли пасажирський перевізник отримує вантажні літаки виключно для розбору на деталі. У перспективі це призведе до подальшого скорочення авіапарку, подорожчання квитків та занепаду цивільної авіації. За оцінками розвідки, якщо санкційний тиск збережеться, до 2026 року кількість літаків у Росії може зменшитися більш ніж удвічі.
Раніше ми писали про те, що Москва звернулася до ICAO з проханням послабити санкції, що були запроваджені після повномасштабного вторгнення в Україну. Російська сторона просить скасувати обмеження на постачання запчастин для цивільних літаків, що знижують безпеку польотів.
Також Росія оскаржила в Міжнародному суді ООН рішення Ради ІСАО щодо причетності до збиття Boeing-777 рейсу MH17 над Донбасом.