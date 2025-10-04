ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Авиация РФ на грани коллапса, флот может уменьшиться вдвое, - разведка

Суббота 04 октября 2025 15:09
UA EN RU
Авиация РФ на грани коллапса, флот может уменьшиться вдвое, - разведка Иллюстративное фото: авиация РФ может уменьшиться вдвое из-за недостатка запчастей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

К 2026 году гражданский авиапарк России может уменьшиться более чем вдвое из-за хронического дефицита запчастей, вызванного международными санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Об этом свидетельствует недавнее соглашение между грузовой авиакомпанией "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом". Согласно документам, "Аэрофлот" получит восемь самолетов Boeing исключительно для разбора на запчасти, чтобы поддерживать техническое состояние и продолжить эксплуатацию своего действующего флота

По контракту шесть грузовых Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 передадут в финансовый лизинг дочерним авиакомпаниям "Аэрофлота" - "Победа" и "Россия". Стоимость сделки оценивается в около 130 млн долларов, а финансирование обеспечит Фонд национального благосостояния РФ.

В начале 2022 года в России эксплуатировалось примерно 1 500-1 800 гражданских самолетов западного производства, однако из-за международных санкций это количество существенно сократилось. Запрет на поставки новых самолетов и оригинальных комплектующих вынуждает перевозчиков снимать часть бортов с рейсов, покупать запчасти через "серые" схемы или разбирать исправные самолеты для ремонта других.

Договоренность между "Волга-Днепр" и "Аэрофлотом" стала первым случаем в РФ, когда пассажирский перевозчик получает грузовые самолеты исключительно для разбора на детали. В перспективе это приведет к дальнейшему сокращению авиапарка, подорожанию билетов и упадку гражданской авиации. По оценкам разведки, если санкционное давление сохранится, к 2026 году количество самолетов в России может уменьшиться более чем вдвое.

Ранее мы писали о том, что Москва обратилась к ICAO с просьбой ослабить санкции, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Российская сторона просит отменить ограничения на поставки запчастей для гражданских самолетов, снижающие безопасность полетов.

Также Россия обжаловала в Международном суде ООН решение Совета ІСАО о причастности к сбиванию Boeing-777 рейса MH17 над Донбассом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Аэрофлот
Новости
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
В Шостке россияне ударили по вокзалу и поезду, который ехал в Киев: первые подробности
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным