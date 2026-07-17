Авіація РФ бомбила Ізюм, серед постраждалих троє дітей

Удень 17 липня російські літаки завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Поранення і травми отримали діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Facebook.

Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року внаслідок обстрілу Ізюма загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина , яка працювала в поліції.

"13-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали меддопомогу", - написав він.

О 17.43 начальник ОВА повідомив, що ще одна дитина постраждала внаслідок удару КАБом по Ізюму.

В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБами поранено двох дітей, уточнив чиновник.

В Ізюмі рятувальники деблокували тіла двох людей зі зруйнованого авіабомбою РФ приватного житлового будинку. Окупанти вдень 20 грудня 2025 року скинули кілька бомб на місто.

Російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку в Ізюмі 5 грудня 2025 року. Загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років.