Авіація РФ бомбила Ізюм, серед постраждалих троє дітей
Удень 17 липня російські літаки завдали авіаударів по Ізюму на Харківщині. Поранення і травми отримали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Facebook.
Росія бомбила Ізюм
В Ізюмі внаслідок ворожої атаки КАБами поранено двох дітей, уточнив чиновник.
"8-річний хлопчик зазнав вибухових поранень, у 16-річної дівчини - поранення склом", - зазначив Синєгубов.
Також поранений склом 40-річний чоловік.
"Усім постраждалим надається медична допомога", - додав він.
Кількість постраждалих зросла
О 17.43 начальник ОВА повідомив, що ще одна дитина постраждала внаслідок удару КАБом по Ізюму.
"13-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес. Їй надали меддопомогу", - написав він.
Нагадаємо, що наприкінці грудня минулого року внаслідок обстрілу Ізюма загинув чоловік 47 років та його 42-річна дружина, яка працювала в поліції.
В Ізюмі рятувальники деблокували тіла двох людей зі зруйнованого авіабомбою РФ приватного житлового будинку. Окупанти вдень 20 грудня 2025 року скинули кілька бомб на місто.
Російський ударний безпілотник поцілив у вантажівку в Ізюмі 5 грудня 2025 року. Загинули двоє чоловіків - 52 та 67 років.