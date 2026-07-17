Авиация РФ бомбила Изюм, среди пострадавших трое детей

Днем 17 июля российские самолеты нанесли авиаудары по Изюму в Харьковской области. Ранения и травмы получили дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова в Facebook.

Россия бомбила Изюм

В Изюме в результате вражеской атаки КАБами ранены двое детей, уточнил чиновник.

"8-летний мальчик получил взрывные ранения, у 16-летней девушки - ранение стеклом", - отметил Синегубов.

Также ранен стеклом 40-летний мужчина.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - добавил он.

Число пострадавших возросло

В 17.43 начальник ОВА сообщил, что еще один ребенок пострадал в результате удара КАБом по Изюму.

"13-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс. Ей оказали медпомощь", - написал он.

Напомним, что в конце декабря прошлого года в результате обстрела Изюма погиб мужчина 47 лет и его 42-летняя жена, работавшая в полиции.