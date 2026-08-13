Авіатроща МіГ-29 на Одещині: ДБР знайшло "чорну скриньку"

Реєстратор МіГ-29 знайшли

ДБР продовжує розслідувати обставини падіння українського бойового літака на Одещині 10 серпня.

Слідство розглядає кілька версій причин авіатрощі. Знайдений бортовий реєстратор допоможе визначитися з ними.

Поки що жодне з припущень не є остаточно підтвердженим.

Директор ДБР Олексій Суханов заявив, що слідство має дати чітку відповідь:

що саме сталося під час виконання бойового завдання,

які фактори до цього призвели.

Фото: "чорна скринька" МіГ-29, що впав в Одеській області 10 серпня (dbr.gov.ua)

Що перевіряють слідчі

Зокрема, проводять експертизи:

технічного стану ракети, яку пілот випустив по російському дрону;

її придатності до застосування на момент запуску.

Також слідчі перевіряють:

дотримання правил підготовки до польоту,

його виконання,

експлуатації літака.

Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Авіатроща МіГ-29

Нагадаємо, ввечері 10 серпня МіГ-29 ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення дронів РФ. Виникла нештатна ситуація: літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіатрощі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.