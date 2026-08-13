Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик"

Регистратор МиГ-29 нашли

ГБР продолжает расследовать обстоятельства падения украинского боевого самолета в Одесской области 10 августа.

Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы. Найденный бортовой регистратор поможет определиться с ними.

Пока ни одно из предположений не является окончательно подтвержденным.

Директор ГБР Алексей Суханов заявил, что следствие должно дать четкий ответ:

что именно произошло во время выполнения боевого задания,

какие факторы к этому привели.

Фото: "черный ящик" МиГ-29, упавшего в Одесской области 10 августа (dbr.gov.ua)

Проверяющие следователи

В частности, проводят экспертизы:

технического состояния ракеты, которую пилот выпустил по российскому дрону;

ее пригодности к применению к моменту запуска.

Также следователи проверяют:

соблюдение правил подготовки к полету,

его исполнение,

эксплуатацию самолета

Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и удостоверения военнослужащих.

Авиакатастрофа МиГ-29

Напомним, вечером 10 августа МиГ-29 ВСУ выполнял боевую задачу по уничтожению дронов РФ. Возникла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.

По факту авиакатастрофы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 416 УК Украины: нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу.