Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик"

"Черный ящик" истребителя МиГ-29 получил термические повреждения в результате пожара. Эксперты пытаются считать данные о последних минутах полета.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
ГБР продолжает расследовать обстоятельства падения украинского боевого самолета в Одесской области 10 августа.
Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы. Найденный бортовой регистратор поможет определиться с ними.
Пока ни одно из предположений не является окончательно подтвержденным.
Директор ГБР Алексей Суханов заявил, что следствие должно дать четкий ответ:
Фото: "черный ящик" МиГ-29, упавшего в Одесской области 10 августа (dbr.gov.ua)
В частности, проводят экспертизы:
Также следователи проверяют:
Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и удостоверения военнослужащих.
Напомним, вечером 10 августа МиГ-29 ВСУ выполнял боевую задачу по уничтожению дронов РФ. Возникла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.
Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.
По факту авиакатастрофы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 416 УК Украины: нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу.
Ранее РБК-Украина писало, что 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16. Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника, он катапультировался.
Также сообщалось, что во время перехвата вражеских беспилотников 30 июня разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных.
Кроме того, 16 июня вблизи Шепетовки разбился украинский бомбардировщик Су-24М. Экипаж не выжил.