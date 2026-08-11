Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР почало розслідування та шукає "чорну скриньку"

Державне бюро розслідувань почало розслідування обставин падіння винищувача МіГ-29 ЗСУ під час відбиття атаки дронів на Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

Інцидент стався увечері 10 серпня 2026 року в Березівському районі Одеської області. Український винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників.

Під час активної фази операції сталася нештатна ситуація, внаслідок якої літак загорівся. Пілот втратив керування, але встиг вчасно катапультуватися і зараз загрози його життю та здоров'ю немає.

Слідчі дії та пошук бортового реєстратора

Слідчо-оперативна група ДБР прибула на місце падіння одразу після інциденту та працювала там упродовж усієї ночі. Фахівці вже провели огляд території, вилучили та фіксують уламки судна, а також опитують свідків і військових.

Наразі тривають пошуки бортового реєстратора - "чорної скриньки". Дані з неї мають вирішальне значення для встановлення обставин останніх хвилин польоту. Офіційні версії причин авіакатастрофи оголосять після розшифровки та аналізу цих матеріалів.

Фото: місце падіння винищувача МіГ-29 (dbr.gov.ua)

Окрім цього, слідчі перевірять дотримання правил підготовки, виконання польоту та експлуатації літального апарата.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 ККУ (порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу).