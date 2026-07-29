Україна втратила F-16, але пілоту вдалося вижити
29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 під час бойового завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілоту вдалося катапультуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За заявою Повітряних сил, зв'язок із винищувачем втратили сьогодні 29 липня. Пілот виконував бойове завдання - перехоплення повітряних цілей противника.
"За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили у Повітряних силах.
За інформацією військових, пілот перебуває у повній безпеці. Його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.
У Повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.
Причини інциденту наразі встановлюються.
Нагадаємо, у травні 2025 року під час відбиття російської повітряної атаки Повітряні сили ЗСУ втратили F-16 - тоді пілот катапультувався та був успішно евакуйований.