Україна втратила F-16, але пілоту вдалося вижити

29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16 під час бойового завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілоту вдалося катапультуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За заявою Повітряних сил, зв'язок із винищувачем втратили сьогодні 29 липня. Пілот виконував бойове завдання - перехоплення повітряних цілей противника.

"За попередніми даними, на борту літака сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися", - зазначили у Повітряних силах.

За інформацією військових, пілот перебуває у повній безпеці. Його евакуювали та доставили до лікувального закладу для обстеження та діагностики.

У Повітряних силах повідомили, що на місці падіння працюють експерти та правоохоронці. Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано.

Причини інциденту наразі встановлюються.