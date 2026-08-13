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Авіатроща МіГ-29 на Одещині: ДБР знайшло "чорну скриньку"

19:13 13.08.2026 Чт
2 хв
Фахівці працюють над її відновленням
aimg Олена Бджола
Авіатроща МіГ-29 на Одещині: ДБР знайшло "чорну скриньку" Фото: "чорна скринька" МіГ-29, що впав в Одеській області 10 серпня (dbr.gov.ua)
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"Чорна скринька" винищувача МіГ-29 зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Експерти намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.

Реєстратор МіГ-29 знайшли

ДБР продовжує розслідувати обставини падіння українського бойового літака на Одещині 10 серпня.

Слідство розглядає кілька версій причин авіатрощі. Знайдений бортовий реєстратор допоможе визначитися з ними.

Поки що жодне з припущень не є остаточно підтвердженим.

Директор ДБР Олексій Суханов заявив, що слідство має дати чітку відповідь:

  • що саме сталося під час виконання бойового завдання,
  • які фактори до цього призвели.

Фото: "чорна скринька" МіГ-29, що впав в Одеській області 10 серпня (dbr.gov.ua)

Що перевіряють слідчі

Зокрема, проводять експертизи:

  • технічного стану ракети, яку пілот випустив по російському дрону;
  • її придатності до застосування на момент запуску.

Також слідчі перевіряють:

  • дотримання правил підготовки до польоту,
  • його виконання,
  • експлуатації літака.

Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.

Авіатроща МіГ-29

Нагадаємо, ввечері 10 серпня МіГ-29 ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення дронів РФ. Виникла нештатна ситуація: літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.

За фактом авіатрощі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Раніше РБК-Україна писало, що 29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16. Пілот виконував бойове завдання з перехоплення повітряних цілей противника, він катапультувався.

Також повідомлялося, що під час перехоплення ворожих безпілотників 30 червня розбився гелікоптер Мі-8. Унаслідок катастрофи загинули четверо військових.

Крім того, 16 червня поблизу Шепетівки розбився український бомбардувальник Су-24М. Екіпаж не вижив.

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Україна Одеса ДБР Авіакатастрофа Миг-29
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