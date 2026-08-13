Авіатроща МіГ-29 на Одещині: ДБР знайшло "чорну скриньку"
"Чорна скринька" винищувача МіГ-29 зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Експерти намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Реєстратор МіГ-29 знайшли
ДБР продовжує розслідувати обставини падіння українського бойового літака на Одещині 10 серпня.
Слідство розглядає кілька версій причин авіатрощі. Знайдений бортовий реєстратор допоможе визначитися з ними.
Поки що жодне з припущень не є остаточно підтвердженим.
Директор ДБР Олексій Суханов заявив, що слідство має дати чітку відповідь:
- що саме сталося під час виконання бойового завдання,
- які фактори до цього призвели.
Фото: "чорна скринька" МіГ-29, що впав в Одеській області 10 серпня (dbr.gov.ua)
Що перевіряють слідчі
Зокрема, проводять експертизи:
- технічного стану ракети, яку пілот випустив по російському дрону;
- її придатності до застосування на момент запуску.
Також слідчі перевіряють:
- дотримання правил підготовки до польоту,
- його виконання,
- експлуатації літака.
Досліджуються уламки винищувача, матеріали з місця події та свідчення військовослужбовців.
Авіатроща МіГ-29
Нагадаємо, ввечері 10 серпня МіГ-29 ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення дронів РФ. Виникла нештатна ситуація: літак загорівся, а пілот втратив керування.
Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує.
За фактом авіатрощі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України - порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
Раніше РБК-Україна писало, що 29 липня було втрачено зв'язок із винищувачем F-16. Пілот виконував бойове завдання з перехоплення повітряних цілей противника, він катапультувався.
Також повідомлялося, що під час перехоплення ворожих безпілотників 30 червня розбився гелікоптер Мі-8. Унаслідок катастрофи загинули четверо військових.
Крім того, 16 червня поблизу Шепетівки розбився український бомбардувальник Су-24М. Екіпаж не вижив.