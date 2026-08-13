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Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик"

19:13 13.08.2026 Чт
2 мин
Специалисты работают над его восстановлением
aimg Елена Бджола
Авиакатастрофа МиГ-29 в Одесской области: ГБР нашло "черный ящик" Фото: "черный ящик" упавшего в Одесской области МиГ-29 10 августа (dbr.gov.ua)
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"Черный ящик" истребителя МиГ-29 получил термические повреждения в результате пожара. Эксперты пытаются считать данные о последних минутах полета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Регистратор МиГ-29 нашли

ГБР продолжает расследовать обстоятельства падения украинского боевого самолета в Одесской области 10 августа.

Следствие рассматривает несколько версий причин авиакатастрофы. Найденный бортовой регистратор поможет определиться с ними.

Пока ни одно из предположений не является окончательно подтвержденным.

Директор ГБР Алексей Суханов заявил, что следствие должно дать четкий ответ:

  • что именно произошло во время выполнения боевого задания,
  • какие факторы к этому привели.

Фото: "черный ящик" МиГ-29, упавшего в Одесской области 10 августа (dbr.gov.ua)

Проверяющие следователи

В частности, проводят экспертизы:

  • технического состояния ракеты, которую пилот выпустил по российскому дрону;
  • ее пригодности к применению к моменту запуска.

Также следователи проверяют:

  • соблюдение правил подготовки к полету,
  • его исполнение,
  • эксплуатацию самолета

Исследуются обломки истребителя, материалы с места происшествия и удостоверения военнослужащих.

Авиакатастрофа МиГ-29

Напомним, вечером 10 августа МиГ-29 ВСУ выполнял боевую задачу по уничтожению дронов РФ. Возникла нештатная ситуация: самолет загорелся, а пилот потерял управление.

Летчик успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.

По факту авиакатастрофы начато уголовное производство по ч. 2 ст. 416 УК Украины: нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее за собой катастрофу.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16. Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника, он катапультировался.

Также сообщалось, что во время перехвата вражеских беспилотников 30 июня разбился вертолет Ми-8. В результате катастрофы погибли четверо военных.

Кроме того, 16 июня вблизи Шепетовки разбился украинский бомбардировщик Су-24М. Экипаж не выжил.

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