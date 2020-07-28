ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году, - IATA

Вторник 28 июля 2020 17:25
Авиаперевозки вернутся на докризисный уровень только к 2024 году, - IATA
Фото: самолет (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

На перспективы восстановления авиаперелетов негативно сказываются ограничения в некоторых странах

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что уровень авиаперевозок вернется на докризисный лишь к 2024 году. Число пассажиров в июне сократилось на 86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает NDTV.

Ассоциация воздушного транспорта выпустила доклад, в котором среди причин медленного восстановления авиаперевозок назвала распространения COVID-19 в США и ​​развивающихся странах и более слабые перспективы для корпоративных поездок.

По данным IATA, сохраняющиеся и новые ограничения в некоторых странах также негативно влияют на перспективы восстановления.

"Во второй половине этого года восстановление будет медленнее, чем мы надеялись", - заявил главный экономист IATA Брайан Пирс.

Кроме того, ожидается спад бизнес-авиации, что угрожает прибыльности дальнемагистральных авиакомпаний, поскольку корпоративные клиенты ограничивают свои расходы и более широко используют видеоконференции.

Напомним, в 2020 году международные авиакомпании потеряют 84 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины IATAавиаперевозки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь