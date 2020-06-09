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В IATA оценили потери авиакомпаний из-за пандемии

Новости » Коронавирус     09.06.2020 - 22:16
В IATA оценили потери авиакомпаний из-за пандемии
Фото: пустой аэропорт в Буэнос-Айресе (flickr)

Доходы авиакомпаний в 2020 году упадут почти вдвое

Из-за коронакризиса в 2020 году международные авиакомпании потеряют 84 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом выручка компаний упадет почти в два раза.

Об этом сообщает Reuters.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) называет 2020 год худшим за всю историю отрасли. Согласно прогнозам, доходы авиакомпаний составят 419 млрд долларов. Для сравнения, прошлогодняя выручка составила 838 млрд долларов.

"Ежедневно на протяжение поточного года убытки отрасли будут составлять 230 миллионов долларов", - сказал генеральный директор IATA Александр де Жуниак.

В IATA также подсчитали, что в среднем потери составят 38 долларов на одного пассажира.

На следующий год прогноз еще хуже: в борьбе за пассажиров авиакомпании будут снижать цены, потери могут составить более 100 млрд долларов. При этом доходы компаний вырастут до 598 млрд долларов, утверждают в IATA.

Число пассажиров в 2020 году также снизится до 2,25 млрд, но увеличиться до 3,38 млрд в 2021 году. Тем не менее, это все равно на 25% меньше, чем было до пандемии, отмечают специалисты.

Напомним, после тотального закрытия границ по всему миру даже самые большие международные компании заявили о финансовых трудностях.

На грани банкротства оказалась Lufthansa; чтобы спасти компанию правительство Германии выкупит 20% ее акций.

Даже получив финансирование немецкий авиаперевозчик прогнозирует, что четверть самолетов не будут использоваться еще минимум два года.

Напомним, Украина планирует запустить международное авиасообщение с 15 июня.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины IATAавиакомпанияавиаперевозки
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